Personal del Comando de Patrullas Sur aprehendió anoche a dos hombres tras un robo cometido en una estación de servicio Shell ubicada en Juan B. Justo y San Juan. El procedimiento se inició a partir de la activación de un botón de pánico de un remise presente en el playón.

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Al arribar al sector, los efectivos observaron a dos hombres vinculados al vehículo. En ese momento, uno de ellos salió del shop y fue señalado por una empleada como el autor del robo. Según indicó la trabajadora, el sospechoso la amenazó para exigirle dinero de la caja, exhibiendo un elemento con apariencia de arma de fuego, y sustrajo también cigarrillos.

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Al advertir la presencia policial, el hombre emprendió la fuga a pie, lo que dio lugar a una persecución que finalizó a unos 150 metros, donde fue interceptado y aprehendido. En las inmediaciones, y con la presencia de un testigo, los efectivos hallaron una réplica de pistola de plástico negra, presuntamente descartada durante la huida. Durante el palpado preventivo se secuestraron $18.800 y un atado de cigarrillos, reconocidos por la empleada como pertenecientes al comercio.

El segundo sospechoso, que permanecía en las cercanías, también fue aprehendido. Ambos fueron identificados como hombres de 37 y 46 años.

La Fiscalía Nº14, a cargo de Fernando Berlingeri, dispuso la formación de actuaciones por robo agravado por el uso de arma de utilería y ordenó el traslado de los imputados a la Unidad Penal Nº44 de Batán. Asimismo, se investiga una posible vinculación con otro hecho ocurrido en una estación de servicio Axion, ubicada en avenida 39 y J. Peralta Ramos.

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