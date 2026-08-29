Durante la madrugada, personal del Comando de Patrullas Sur recuperó una camioneta Chevrolet Captiva gris denunciada como robada en la zona de avenida Vértiz y Diagonal Garibaldi, y detectó una presunta maniobra para simular el hecho con fines de cobro de seguro. El procedimiento se inició en Soler y Goñi y derivó en la intervención de la Fiscalía Nº10.

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El operativo comenzó cuando efectivos que realizaban tareas de prevención observaron el vehículo y advirtieron que su conductor, un hombre de 37 años, intentó darse a la fuga. Tras un seguimiento controlado, la camioneta fue interceptada en avenida Fortunato de la Plaza y Polonia. El conductor no contaba con documentación y poseía una llave original del rodado, por lo que fue trasladado junto al vehículo a la Comisaría Tercera.

En simultáneo, en la misma dependencia se encontraban un hombre y una mujer, ambos de 44 años, radicando la denuncia por la presunta sustracción del vehículo, indicando que lo habían dejado estacionado entre las 23:00 y la 01:30. Sin embargo, el análisis de la situación y las entrevistas realizadas evidenciaron inconsistencias en sus declaraciones.

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Los efectivos constataron que la camioneta no presentaba signos de forzamiento y que los denunciantes tenían en su poder otra llave original. A partir de estos elementos, se estableció que los propietarios habrían entregado voluntariamente una llave al conductor interceptado para trasladar el rodado a un descampado y provocar su incendio, simulando un robo con destrucción total para cobrar un resarcimiento económico.

La Fiscalía Nº10, a cargo de Luis Ferreyra, dispuso la notificación de la formación de causa bajo la carátula Estafa en grado de tentativa y falsa denuncia, sin adoptar medidas restrictivas de la libertad. Además, se secuestraron la camioneta, ambas llaves originales y otros elementos de interés para la causa.

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En cuanto a los antecedentes, los propietarios no registran procesos previos, mientras que el conductor interceptado cuenta con actuaciones por encubrimiento, robo en grado de tentativa, hurto agravado en grado de tentativa e infracción a la Ley 23.737.

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