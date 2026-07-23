causa judicial

La Justicia aceptó la admisión de una ONG como querellante en la causa Minella
Se trata de la ONG Mirada Ciudadana. Mientras, se analizan presuntas irregularidades en la concesión y la situación financiera de la empresa adjudicataria.
Se trata de la ONG Mirada Ciudadana. Mientras, se analizan presuntas irregularidades en la concesión y la situación financiera de la empresa adjudicataria.
La medida fue confirmada por la Cámara Federal en el marco de una causa por presunta retención indebida de aportes e impuestos.
El fiscal Gerardo Pollicita impulsó la causa y pidió 12 medidas de prueba. Investigan bienes, viajes y declaraciones juradas del funcionario y de su esposa.
El vehículo usado en el hecho fue clave para dar con el acusado, detenido en un allanamiento donde también secuestraron armas de fuego.
La mujer mantuvo además un encuentro con Javier Fernández, parte querellante en la causa.
Lo convocó el juez federal Julián Ercolini: tendrá que presentarse el 20 de noviembre a las 10:00.
Lo afirmó el abogado penalista Juan Cruz Martínez tas la audiencia preliminar realizada esta mañana, en la que las partes fueron convocadas por el Tribunal a casi un año del crimen del padre del periodista. El juicio se podría realizar en 2025.
La madre de Nicolás, asesinado en 2014, se refirió al pedido de libertad que hicieron los condenados por el crimen.
Uno de ellos es funcionario de la Aduana y cinco se encuentran con prisión preventiva. La causa se tramita en el Juzgado Federal N°3 de Mar del Plata.
Se trata del ex capitán de la Armada, Carlos Pérez, que está detenido junto a su esposa. Según consta en la investigación, los agentes detectaron mensajes y audios borrados.
El debate oral por trata de personas agravada, ejercicio ilegal de la medicina y delitos contra la fauna avanza en Mar del Plata. Declararon los primeros testigos tras la reproducción de las cámaras Gesell de las víctimas.
El proceso judicial se inició este lunes 5 de agosto con el testimonio de la víctima. El acusado, Omar Candia Flores, enfrenta cargos por tentativa de homicidio agravado por el vínculo y la violencia de género.