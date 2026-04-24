El juez federal Daniel Rafecas resolvió hoy archivar la causa que investigaba al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunta malversación de caudales públicos, en relación con el traslado de su esposa en un vuelo oficial a Estados Unidos, mientras que el Gobierno celebró la decisión en redes sociales.

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El expediente se había iniciado tras una denuncia por el viaje de Bettina Angeletti durante una comitiva oficial en el marco del evento Argentina Week, realizado en marzo pasado.

La decisión judicial se basó en la inexistencia de delito y siguió el dictamen de la fiscal federal Alejandra Mangano, quien había solicitado el archivo al considerar que no hubo uso indebido de recursos públicos.

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Según determinó Rafecas, el traslado no implicó un gasto adicional para el Estado ni configuró una irregularidad, ya que había asientos disponibles en la aeronave y la presencia de la esposa del funcionario no modificó los costos del viaje.

El análisis se sustentó en informes de la Secretaría General de la Presidencia y de la Jefatura de Gabinete, que indicaron que no se verifican los supuestos previstos en el artículo 260 del Código Penal ni en otras figuras penales. Además, se consignó que el avión Boeing 757-200 contaba con 39 plazas y que existían más de diez lugares disponibles en cada tramo entre el 6 y el 11 de marzo.

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Tras conocerse el fallo, Adorni publicó en redes sociales: “El tiempo es un juez tan sabio, que no sentencia de inmediato, pero al final da la razón a quien la tiene. Será Justicia. Fin”, en un mensaje que generó repercusiones.

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Por su parte, el presidente Javier Milei también se refirió al tema en la red social X, donde escribió: “Esto se empieza a poner lindo”.

Fuente: con información de Noticias Argentinas