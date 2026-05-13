El Juzgado Criminal y Correccional Federal N°3 de La Plata amplió hoy el procesamiento con prisión preventiva del empresario Ariel García Furfaro, titular de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., en el marco de la causa que investiga muertes por fentanilo contaminado en distintos puntos del país.

Ads

Según la resolución judicial, el empresario fue considerado “prima facie coautor penalmente responsable” del delito de adulteración de sustancias medicinales, que habría derivado en la muerte de al menos 70 personas, además de múltiples casos de lesiones de diversa gravedad. Estas víctimas se suman a otras 20 muertes ya atribuidas en septiembre de 2025.

La investigación, a cargo del juez federal Ernesto Kreplak, también dispuso mantener el embargo y la inhibición general de bienes del imputado. Las mismas medidas alcanzan a su hermano, Diego Hernán García, quien permanece con prisión preventiva.

Ads

Puede interesarte

En tanto, Nilda Furfaro continuará detenida bajo arresto domiciliario, mientras que otras diez personas siguen procesadas en la causa, que ya contabiliza 13 imputados.

De acuerdo con fuentes judiciales, el expediente registra hasta el momento 90 víctimas fatales y 44 no fatales, además de 42 querellantes. La complejidad del caso se refleja en más de 400 legajos en trámite y cerca de 600 cuerpos de actuaciones, sin contar las historias clínicas analizadas.

Ads

Las pericias del Cuerpo Médico Forense determinaron que, en los casos estudiados, la administración del opioide contaminado fue determinante en el desenlace fatal de al menos 114 pacientes.

Puede interesarte

La causa investiga la distribución de más de 300.000 ampollas de fentanilo elaboradas por HLB Pharma, cuyos lotes ya habrían sido recuperados. El impacto sanitario alcanzó a varias jurisdicciones, entre ellas La Plata, Rosario, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires, donde se registraron fallecimientos vinculados al caso.

Fuente: con información de Noticias Argentinas