La Cámara Federal de Apelaciones del fuero Penal Económico ratificó la prohibición de salida del país para el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino, en el marco de la causa en la que fueron procesados por presunta retención indebida de aportes e impuestos, con el objetivo de asegurar su disponibilidad ante la Justicia.

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La decisión confirmó la medida dispuesta previamente por el juez Diego Amarante, quien interviene en la investigación.

Los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio consideraron “razonable” la restricción, al entender que resulta necesaria para garantizar que ambos imputados permanezcan a disposición de los requerimientos judiciales mientras avanza el proceso.

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La causa se encuentra en etapa de investigación y analiza presuntas irregularidades vinculadas al manejo de aportes e impuestos en el ámbito de la Asociación del Fútbol Argentino.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

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