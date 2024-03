Mientras se espera por la decisión que tomará el juez Juan Galarreta acerca del pedido de los acusados por el crimen de Nicolás Saurel para recuperar la libertad, Elida, la madre de la víctima, se mostró en contra y aseguró que “lo único que pido es que digan dónde está el cuerpo”.

La desaparición de Saurel se produjo el 3 de febrero de 2014, cuando, según la investigación judicial, Germán Caldas y Darío Repetto secuestraron a la víctima en el marco de un ajuste de cuentas por un supuesto robo y lo mataron. Hasta la fecha, no pudo encontrarse ningún rastro del cuerpo del joven.

En noviembre de 2016, Repetto y Caldas fueron condenados a 15 años de prisión por “secuestro coactivo agravado de muerte preterintencional”. Hoy, a las 11:00, se realizará en Tribunales la audiencia en la que Galarreta determinará si habilita o no las salidas transitorias solicitadas por las defensas de los acusados.

“Ellos están pidiendo salidas transitorias. Lo único que pido es que digan dónde está el cuerpo”, dijo la madre de Nicolás Saurel en diálogo con Primera Tarde por Radio Mitre Mar del Plata.

Tras resaltar que de la investigación no surgió ninguna pista sobre el destino del cuerpo de su hijo, la madre aseguró que “ellos dos saben cómo terminó”. Y se lamentó porque “podrían haber hecho un llamado anónimo avisando dónde estaba”.

Acerca de cómo sobrelleva la familia esta instancia, Elida destacó que “el dolor lo voy a tener siempre, no puedo hacer un duelo cuando no tengo un cuerpo. No sé dónde está, qué duelo puedo hacer”.