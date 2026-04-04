Stefany Budán, pareja de Mariano Páez, sostuvo que el padre de Agostina Páez se encontraba “bajo los efectos del alcohol” cuando realizó gestos que imitaban a un mono en un bar, situación que se viralizó en redes sociales y generó controversia por el contexto judicial que atraviesa su hija.

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Según un descargo publicado por la propia Budán, “mi pareja estaba bajo los efectos del alcohol, en un estado evidente de ebriedad. En esas condiciones, cualquier manifestación carece de lucidez, de control y de seriedad”.

En ese sentido, remarcó que “el alcohol altera el juicio, distorsiona la percepción y elimina los filtros”, y consideró que “pretender que una frase dicha así tenga valor real o jurídico es completamente improcedente”.

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Budán también sostuvo que lo ocurrido “fue una situación desafortunada donde se aprovecharon para que reaccionara y dijera cosas” y agregó que no deben interpretarse de manera literal las expresiones realizadas en ese estado.

El episodio tomó relevancia pública debido a que Agostina Páez enfrenta un proceso judicial en Brasil por haber realizado un gesto similar, lo que amplificó la repercusión del accionar de su padre.

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En otro tramo de su mensaje, Budán pidió no trasladar las críticas hacia la joven: “Esto no tiene nada que ver con Agostina porque ella no es responsable de lo que un adulto haga cuando sale a un bar”.

Fuente: con información de Noticias Argentinas