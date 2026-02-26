La ex pareja de Cristian Graf, Daniela Barreiro, declaró hoy ante el fiscal Martín López Parrando, en el marco de la causa que investiga el crimen de Diego Fernández Lima, el adolescente desaparecido en 1984 cuyos restos fueron encontrados cuatro décadas después.

Fuentes cercanas al expediente confirmaron que Barreiro, madre de los tres hijos mayores de Graf, prestó declaración testimonial, aunque su contenido aún no fue difundido públicamente. La mujer mantuvo además un encuentro con Javier Fernández, parte querellante en la causa.

A fines de noviembre de 2025, la Sala IV de la Cámara Federal resolvió que el expediente vuelva a foja cero y declaró la nulidad del sobreseimiento de Cristian Graf, quien fue compañero de escuela secundaria de la víctima.

En los últimos meses, la investigación se amplió hacia los padres de Graf, Federico Alberto Graf y Susana Elena Grassle, con el objetivo de determinar si la desaparición tuvo algún vínculo con el Estado. En ese marco, se solicitaron informes a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Desde el entorno de Graf indicaron que el resultado de esos informes fue concluyente: “No existió vínculo con el Estado, solo hubo una sociedad comercial entre ambos adultos, que se disolvió con el fallecimiento de Federico”. Asimismo, precisaron que “por el momento la investigación continúa centrada en la familia Graf”.

Diego Fernández Lima tenía 16 años y fue visto por última vez el 26 de julio de 1984 en la Ciudad de Buenos Aires, luego de regresar del colegio, almorzar con su madre y pedirle dinero para viajar en colectivo.

Tras más de 40 años de búsqueda, sus restos óseos y pertenencias personales fueron hallados en el patio de un chalet que había sido alquilado por el músico Gustavo Cerati entre 2001 y 2003.

