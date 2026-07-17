El juez federal Santiago Inchausti dictó hoy el procesamiento con prisión preventiva para el empresario marplatense Mauricio Damián Ríos, conocido públicamente como el “okupa VIP” de Cariló, y para su socio comercial Paul Etcheverry. La medida judicial se dictó en el marco de una compleja investigación por encubrimiento agravado y falsificación de documentos públicos, luego de que ambos fueran detenidos el pasado 30 de mayo en un expediente que cuenta con la intervención activa de la fiscal federal Laura Mazzaferri.

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Ríos, quien en el pasado mantuvo vínculos comerciales directos con Rudy Ulloa -ex chofer de Néstor Kirchner y empresario de medios santacruceño nombrado en la causa de los cuadernos-, había cobrado notoriedad en el año 2020 al ser acusado de usurpar una propiedad de veraneo en el balneario de Cariló y modificar su fachada original.

En aquella oportunidad, la legítima propietaria del inmueble detectó de forma imprevista que en el garaje se encontraba estacionada una camioneta Jeep Compass que no le pertenecía, hallazgo que dio origen a la derivación penal que hoy se tramita en los tribunales federales de Mar del Plata.

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De acuerdo con las constancias de la resolución del magistrado, el vehículo en cuestión circulaba con una chapa patente adulterada y presentaba un pedido de secuestro activo tras haber sido robado a mano armada en la localidad bonaerense de Avellaneda el 12 de mayo de 2019, sumado a que la cédula de identificación automotor hallada era apócrifa. Para el juez Inchausti, quedó acreditado que tanto Ríos como Etcheverry “hicieron uso de la camioneta en cuestión, encontrándose la misma dentro de su esfera de custodia al hallarse en el inmueble” bajo ocupación ilegal.

En consecuencia, el juzgado dispuso un embargo preventivo sobre los bienes de cada uno de los imputados por una suma fijada en cien millones de pesos. Asimismo, el magistrado ordenó la realización urgente de una pericia caligráfica sobre un boleto de compraventa presentado por la defensa de Etcheverry con fecha del 10 de enero de 2020 -un documento clave que coincide temporalmente con los días previos a la denuncia de usurpación-, cuyo domicilio de venta remitía a una conocida concesionaria de autos de la ciudad.

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Ese eslabón de la pesquisa conecta el caso con otra figura del hampa local: Mauricio Jorge Di Norcia, titular de la agencia Independencia Autos. Di Norcia fue condenado recientemente por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº3 de Mar del Plata como integrante de la denominada Banda del Millón, una organización criminal dedicada a desvalijar departamentos céntricos, y arrastra además un procesamiento por lavado de activos en el fuero federal. Durante su declaración indagatoria, el propio Ríos reconoció ante las autoridades que la camioneta robada había sido adquirida por su socio Etcheverry en el local comercial perteneciente a Di Norcia.

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La trayectoria de Ríos exhibe otros antecedentes comerciales de alto perfil regulados por la Inspección General de Justicia, destacándose una transferencia de fondo de comercio realizada en el año 2014 vinculada a la explotación de un supermercado en Río Gallegos, una operación comercial millonaria en la que su contraparte contractual fue el propio Rudy Ulloa.

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