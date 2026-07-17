La Municipalidad de General Pueyrredon, a través del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (EMVIAL), puso en marcha un programa intensivo de ordenamiento urbano para detectar y remover estructuras clandestinas que reservan estacionamiento de manera ilegal, ejecutado por cuadrillas técnicas en la vía pública.

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Los operativos se centran en la eliminación de cordones pintados, cartelería, vallas, caños y cadenas instalados por frentistas o comercios sin autorización. Desde el ente remarcaron que las calles y calzadas pertenecen a toda la comunidad y que ningún particular o institución privada posee facultades para señalizar por cuenta propia o colocar leyendas de “prohibido estacionar” sin aval oficial.

El esquema de intervención se desarrolla en tres etapas consecutivas. Primero se realiza un relevamiento técnico para constatar las irregularidades y verificar si existe un permiso habilitante. Luego, las cuadrillas retiran las estructuras y reacondicionan el cordón para devolverlo a su estado original, liberando la dársena para el uso general. Finalmente, ante casos de reincidencia, se notifica al responsable y se elevan las actuaciones al Juzgado de Faltas para la aplicación de sanciones económicas.

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El Municipio recordó que el único organismo facultado para autorizar y delimitar zonas de estacionamiento reservado -como espacios de carga y descarga, accesos exclusivos para personas con discapacidad o paradas de transporte público- es el área de Ingeniería de Tránsito del EMVIAL. Quienes necesiten gestionar una habilitación formal pueden comunicarse al 223-4648425 o escribir a [email protected].

Asimismo, los vecinos que detecten demarcaciones amarillas dudosas, caños fijos sobre el asfalto o carteles caseros que impidan el libre estacionamiento pueden realizar reclamos gratuitos llamando al 147 o ingresando a www.147.mardelplata.gob.ar.

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