La investigación por el accidente protagonizado por el colectivo de la línea 532 en el Skate Park Bristol sumó un nuevo capítulo tras detectarse inconsistencias en el historial de la Verificación Técnica Vehicular de la unidad. El siniestro ocurrió el 22 de junio en la avenida Patricio Peralta Ramos y Rivadavia, donde murió Guadalupe Merlos, de 18 años, y varias personas resultaron heridas.

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El abogado de las víctimas, Maximiliano Orsini, solicitó nuevas citaciones a partir de la documentación entregada por APPLUS ITEUVE Argentina, firma encargada de inspeccionar el vehículo perteneciente a Transportes 25 de Mayo. Los antecedentes muestran verificaciones aprobadas, condicionales y rechazadas entre 2022 y 2026.

Uno de los puntos que despertó mayor atención corresponde al 16 de abril de 2026. Para esa fecha figura una inspección con resultado rechazado, pero también aparece un certificado que calificó al colectivo como apto. Además, los registros señalaron deficiencias en los frenos, pérdidas de fluidos, faltantes relacionados con elementos de seguridad y un desequilibrio excesivo en los frenos del primer eje.

Ante estas diferencias, la querella pidió que declare el ingeniero que firmó la aprobación y que la empresa identifique a los inspectores que revisaron físicamente el vehículo. También reclamó la citación del responsable de la Planta de VTV N.º 111 para que explique qué procedimiento se aplicó después del rechazo y si se efectuó una nueva inspección integral.

El pedido alcanza además al encargado del mantenimiento de Transportes 25 de Mayo. La intención es acceder al historial de reparaciones preventivas y correctivas, las órdenes de trabajo posteriores a la VTV rechazada, los talleres que intervinieron y cualquier documentación sobre el estado mecánico del interno. La UFI N.º 11 de Mar del Plata deberá evaluar las medidas solicitadas.

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La pericia mecánica realizada después del accidente determinó que una de las rótulas estaba rota y que la unidad había sufrido una falla en la dirección. Aunque inicialmente se descartaron desperfectos en los frenos, los datos surgidos de la VTV volvieron a poner ese sistema bajo análisis y reforzaron la hipótesis de una posible falta de mantenimiento.

Todavía resta establecer la velocidad a la que circulaba el colectivo antes de ingresar a la dársena. Para reconstruir ese movimiento, se pidió al Municipio la información del monitoreo satelital y de la aplicación “Cuándo Llega”. También se solicitó preservar los registros telefónicos del chofer para determinar si utilizó aplicaciones de mensajería o realizó llamadas en los instantes previos al impacto.

El conductor había declarado que perdió repentinamente el control de la dirección y que no logró detener la marcha. La causa fue caratulada como homicidio culposo en concurso con lesiones culposas y continúa bajo investigación de la Fiscalía de Delitos Culposos.

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