El Concejo Deliberante aprobó un proyecto que establece la difusión obligatoria de la línea telefónica 109 en todos los espectáculos y eventos masivos que se realicen en General Pueyrredon, tanto públicos como privados.

Ads

La iniciativa busca aprovechar la concurrencia a recitales, festivales y otras actividades para dar a conocer esta herramienta de contención ante situaciones de angustia y crisis vinculadas con la salud mental.

La línea 109 es un servicio municipal gratuito que funciona durante las 24 horas, los 365 días del año. Cuenta con un equipo profesional preparado para escuchar, acompañar y orientar a las personas que atraviesan momentos difíciles.

La medida se fundamenta en estadísticas que reflejan la gravedad de la problemática. Durante 2025, los suicidios aumentaron un 22% en el país respecto de 2024 y alcanzaron las 5.209 muertes. Además, se convirtieron en la principal causa de fallecimiento entre los jóvenes menores de 25 años.

De acuerdo con los datos incluidos en el proyecto, la cantidad de suicidios triplica actualmente la de homicidios dolosos en la Argentina. También se estima que por cada muerte existen entre 10 y 20 intentos previos.

Ads

La propuesta advierte especialmente sobre las situaciones que atraviesan las juventudes, expuestas a la frustración, la soledad, la angustia y las dinámicas de un mundo virtual en el que todo parece perfecto e inmediato.

La difusión del servicio podrá realizarse mediante audios o imágenes durante cada recital, festival o encuentro multitudinario, para que cualquier persona que esté sufriendo sepa que existe un equipo profesional disponible para brindarle acompañamiento.

La ordenanza se suma a la creación de la Mesa de Prevención y Posvención del Suicidio, aprobada en 2025. El funcionamiento de este espacio permitió reactivar el tratamiento del proyecto, que había permanecido paralizado durante un año en las comisiones legislativas.

Ads

Finalmente, se solicitó avanzar rápidamente con la reglamentación y aplicación de la norma para que la difusión de la línea 109 comience a implementarse de manera inmediata en los escenarios y eventos locales.

Puede interesarte