La Iniciativa Ciudadana para la Recuperación y Gestión de la Unidad Turística Chapadmalal registró avances institucionales en los últimos días, tras sumar recepciones formales, derivaciones técnicas y el inicio de evaluaciones en distintos niveles del Estado y el ámbito académico. El proyecto, impulsado desde junio, busca preservar, restaurar y poner en valor uno de los complejos más emblemáticos del turismo social argentino.

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La propuesta plantea un modelo de gestión basado en la cooperación entre el Estado, universidades públicas, cooperativas de trabajo y la comunidad local, con el objetivo de garantizar una recuperación integral del patrimonio histórico, social y arquitectónico del complejo costero.

En el plano institucional, el proyecto comenzó a transitar distintas instancias de análisis. A nivel provincial, el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica confirmó la recepción formal de la iniciativa. En el Congreso de la Nación, la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados inició la evaluación del documento a través de su equipo técnico. En tanto, en la Legislatura bonaerense, la propuesta fue elevada para su tratamiento en la comisión correspondiente.

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El ámbito académico también tomó intervención en el proceso. La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional de Mar del Plata avanzó en una instancia de evaluación técnica orientada a analizar la viabilidad de las reformas y el valor patrimonial del complejo.

Para garantizar transparencia, los impulsores difundieron el estado de los expedientes administrativos en curso, que ya cuentan con registros en organismos nacionales, provinciales, legislativos y municipales, incluyendo su derivación al Ente Municipal de Turismo y Cultura.

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Mientras continúa el recorrido administrativo, el proyecto mantiene abiertos sus canales de participación para recibir aportes de vecinos, investigadores, ex trabajadores del complejo y especialistas en conservación, con el objetivo de fortalecer una propuesta de recuperación colectiva de Chapadmalal.

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