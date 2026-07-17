Iniciativa

Proyecto ciudadano para recuperar la Unidad Turística Chapadmalal sumó avales institucionales
El proyecto logró el apoyo de diversas entidades oficiales y comenzó a ser evaluado en ámbitos legislativos, ejecutivos y académicos.
El proyecto logró el apoyo de diversas entidades oficiales y comenzó a ser evaluado en ámbitos legislativos, ejecutivos y académicos.
La propuesta se hará este domingo en el Hotel Konke, con cupos reducidos, coworking, charlas breves y networking para la comunidad tech local.
A través de un trabajo en conjunto entre la comuna y la empresa alimenticia radicada en el Parque Industrial, se dotará de juegos didácticos realizados con materiales recuperados en Plaza Italia.