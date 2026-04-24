La ciudad será escenario de la primera edición de Café Cursor, una iniciativa orientada a desarrolladores, entusiastas tecnológicos y personas interesadas en empezar a incorporar inteligencia artificial en sus tareas cotidianas. La actividad se realizará este domingo 26 de abril en el Hotel Konke, ubicado en 11 de Septiembre 2670, con entrada gratuita y capacidad limitada.

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La propuesta es impulsada por la Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privado y la Dirección de Economía del Conocimiento, junto con la comunidad MARDELPLATA.DEV.AR.

Según se informó, la jornada estará dividida en dos bloques para facilitar la participación y garantizar una experiencia más dinámica: el turno mañana irá de 9 a 12, mientras que el de la tarde se desarrollará de 12 a 15. En ambos casos, los asistentes podrán sumarse a distintas instancias de intercambio, práctica y aprendizaje.

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El encuentro incluirá un espacio inicial de networking con café de bienvenida, seguido por lightning demos, es decir, exposiciones breves de cinco minutos en las que se compartirán experiencias concretas sobre el uso de Cursor, flujos de trabajo reales y buenas prácticas vinculadas a la codificación asistida con inteligencia artificial.

Además, habrá un tramo de coworking enfocado, pensado para que los participantes puedan probar herramientas, avanzar en proyectos propios y despejar dudas junto a otros integrantes de la comunidad.

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Desde la organización también señalaron que, con el acompañamiento de Cursor y de los sponsors, quienes participen accederán a beneficios para utilizar en la plataforma, además de contar con servicio de catering, conexión Wi-Fi, proyector y sectores de esparcimiento.

El evento tendrá un cupo de 80 personas. Quienes quieran asistir deberán inscribirse previamente a través del sitio luma.com/ckcid73b.

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