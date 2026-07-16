Representantes de la Universidad FASTA y de Obras Sanitarias Mar del Plata-Batán (OSSE) mantuvieron un encuentro de trabajo para analizar los resultados del informe Valoración del servicio y percepción de la gobernanza del agua, un estudio social y técnico desarrollado en el Partido de General Pueyrredon a partir de encuestas domiciliarias.

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El relevamiento se basó en una muestra de 400 encuestas presenciales realizadas en hogares de distintos barrios, con el objetivo de medir el acceso al servicio, el nivel de satisfacción, la percepción de calidad del agua, el conocimiento del sistema de extracción y las prácticas cotidianas vinculadas al uso del recurso.

Entre los principales resultados, el informe destaca un alto nivel de conformidad por parte de los usuarios. El 73% de los vecinos encuestados aseguró estar “satisfecho o muy satisfecho” con la prestación diaria del servicio, mientras que el 76% consideró que el agua de red que consume es de “buena o excelente calidad”. Estos indicadores reflejan una fuerte confianza en el suministro domiciliario y en la infraestructura existente.

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No obstante, el estudio también identificó áreas de mejora vinculadas a la gobernanza del recurso hídrico. Entre los principales desafíos señalados se encuentran la necesidad de fortalecer la transparencia en la difusión de los controles de potabilidad, mejorar los canales de comunicación institucional y promover una mayor participación ciudadana en el cuidado del agua.

Desde OSSE indicaron que los resultados del informe serán utilizados como insumo para diseñar nuevas estrategias de vinculación con la comunidad, orientadas a optimizar la información pública y fomentar prácticas sustentables en el uso del recurso.

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Participaron del encuentro el presidente de OSSE, Tomás Alberto Amato, la gerente de Relaciones Institucionales, Silvia Cervera, y por la Universidad FASTA la directora del estudio, María Lourdes Lima, junto a Gabriel Coronello Aldao, Viviana Amendola, Bárbara Corleto y María José Martin Velasco.

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