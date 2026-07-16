El Concejo Deliberante de General Pueyrredon aprobó una ordenanza que regula el uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos personales en las escuelas secundarias de gestión municipal. La iniciativa, impulsada por el bloque de Unión por la Patria, obtuvo un amplio respaldo de las distintas fuerzas políticas, con la abstención de la Coalición Cívica.

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La normativa establece que los dispositivos sólo podrán utilizarse durante el horario de clase cuando exista un objetivo pedagógico definido por el docente. El propósito central es reducir las distracciones en el aula y mejorar los métodos de enseñanza y aprendizaje, en línea con tendencias educativas a nivel nacional e internacional.

Desde la Coalición Cívica fundamentaron su abstención al considerar que este tipo de regulaciones debería quedar bajo la órbita de cada institución educativa, sin necesidad de un marco general municipal.

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La ordenanza, sin embargo, no impone una prohibición estricta, sino que contempla un esquema flexible de aplicación. Cada escuela deberá definir sus propios acuerdos de convivencia digital en conjunto con directivos, docentes, estudiantes y familias, adaptando la implementación a su realidad institucional.

De este modo, la norma funciona como un marco general que busca ordenar el uso de la tecnología en el aula, al tiempo que respeta la autonomía de cada comunidad educativa para establecer los criterios específicos de funcionamiento.

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