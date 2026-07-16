Jueves inestable en Mar del Plata: lluvias aisladas por la mañana y chaparrones por la noche
El SMN anticipa una jornada con condiciones variables. Habrá lluvias aisladas por la mañana, mejora temporal por la tarde y chaparrones hacia la noche, con temperaturas frescas y viento del norte.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para hoy una jornada inestable en Mar del Plata, con lluvias aisladas durante la mañana, una mejora temporaria por la tarde y chaparrones hacia la noche.
Durante las primeras horas del día, el cielo se presentará mayormente cubierto con probabilidad de precipitaciones entre el 10% y el 40%. La temperatura mínima será de 8°, con viento del sector norte entre 13 y 22 km/h.
Hacia la tarde, las condiciones tenderán a estabilizarse con un cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvias. La temperatura máxima alcanzará los 15°, mientras que el viento disminuirá su intensidad, con velocidades entre 7 y 12 km/h.
Por la noche, el tiempo volverá a tornarse inestable con probabilidad de chaparrones (10% a 40%) y una temperatura cercana a los 13°. El viento rotará levemente, aunque se mantendrá predominante del norte con intensidades entre 13 y 22 km/h.