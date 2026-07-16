El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para hoy una jornada inestable en Mar del Plata, con lluvias aisladas durante la mañana, una mejora temporaria por la tarde y chaparrones hacia la noche.

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Durante las primeras horas del día, el cielo se presentará mayormente cubierto con probabilidad de precipitaciones entre el 10% y el 40%. La temperatura mínima será de 8°, con viento del sector norte entre 13 y 22 km/h.

Hacia la tarde, las condiciones tenderán a estabilizarse con un cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvias. La temperatura máxima alcanzará los 15°, mientras que el viento disminuirá su intensidad, con velocidades entre 7 y 12 km/h.

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Por la noche, el tiempo volverá a tornarse inestable con probabilidad de chaparrones (10% a 40%) y una temperatura cercana a los 13°. El viento rotará levemente, aunque se mantendrá predominante del norte con intensidades entre 13 y 22 km/h.

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