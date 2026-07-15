La Municipalidad de General Pueyrredon informó que más de 18.000 vecinos fueron atendidos a través del programa "Salud en tu Barrio", una iniciativa de la Secretaría de Salud que lleva los servicios de atención primaria a distintos sectores del distrito para complementar la labor de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

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Durante el recorrido, el dispositivo estuvo presente en más de 46 barrios y desarrolló jornadas de prevención, promoción de la salud y vacunación. Según el balance oficial, las especialidades con mayor demanda fueron oftalmología y odontología.

Entre las acciones realizadas se destacan controles de presión arterial y glucemia, testeos rápidos de VIH, sífilis y hepatitis C, además de 498 controles pediátricos y la asignación de más de 70 turnos para dar continuidad a la atención dentro del sistema público. También se brindaron talleres de reanimación cardiopulmonar (RCP), se reforzaron las consultas de enfermería y se llevaron adelante actividades vinculadas a la salud mental.

En paralelo, el Móvil Odontológico realizó controles, talleres de odontopediatría y actividades educativas destinadas principalmente a niños y niñas. Estas tareas se desarrollan junto a estudiantes de la Escuela de Odontología de la Universidad FASTA, bajo la supervisión de profesionales municipales.

Además, el programa incorporó un consultorio médico móvil para mayores de 18 años y continuó con las acciones de concientización sobre el accidente cerebrovascular (ACV), en el marco de la estrategia de Región Neurocardioprotegida que impulsa la Secretaría de Salud.

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La directora de Salud, Verónica Palmisciano, señaló que el objetivo del programa es "priorizar la calidad y la accesibilidad" mediante un trabajo territorial que permita acercar distintos servicios sanitarios y fortalecer la atención que diariamente brindan los 34 CAPS y el CEMA.

El cronograma actualizado con días, horarios y ubicaciones de los operativos puede consultarse en el sitio web oficial del Municipio.

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