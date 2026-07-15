Mar del Plata transitará este miércoles una jornada fría y mayormente nublada, con cielo cubierto durante gran parte del día, temperaturas bajas y vientos del norte, según el pronóstico del Servicio Meteorológico para el partido de General Pueyrredon.

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Durante la mañana, el cielo se presentará parcialmente nublado y la temperatura mínima se ubicará en torno a los 8°. Los vientos soplarán desde el sector norte con velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h, sin probabilidades de precipitaciones.

Hacia la tarde, se espera un aumento en la nubosidad, con un cielo mayormente cubierto. La temperatura máxima alcanzará los 14°, mientras que las chances de lluvia se mantendrán bajas, en un rango de entre el 0% y el 10%. El viento continuará soplando desde el norte con intensidad moderada.

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Por la noche, el cielo permanecerá completamente nublado y la temperatura descenderá hasta los 10°. Las probabilidades de precipitaciones seguirán siendo mínimas, mientras que el viento rotará levemente hacia el noreste, manteniendo velocidades de entre 13 y 22 km/h.

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