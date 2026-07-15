Frío, nubes y viento: así estará el clima este miércoles en Mar del Plata
El viento del norte soplará con intensidad moderada durante toda la jornada, mientras que las probabilidades de lluvia se mantendrán bajas. La máxima alcanzará los 14° y la mínima rondará los 8°.
Mar del Plata transitará este miércoles una jornada fría y mayormente nublada, con cielo cubierto durante gran parte del día, temperaturas bajas y vientos del norte, según el pronóstico del Servicio Meteorológico para el partido de General Pueyrredon.
Durante la mañana, el cielo se presentará parcialmente nublado y la temperatura mínima se ubicará en torno a los 8°. Los vientos soplarán desde el sector norte con velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h, sin probabilidades de precipitaciones.
Hacia la tarde, se espera un aumento en la nubosidad, con un cielo mayormente cubierto. La temperatura máxima alcanzará los 14°, mientras que las chances de lluvia se mantendrán bajas, en un rango de entre el 0% y el 10%. El viento continuará soplando desde el norte con intensidad moderada.
Por la noche, el cielo permanecerá completamente nublado y la temperatura descenderá hasta los 10°. Las probabilidades de precipitaciones seguirán siendo mínimas, mientras que el viento rotará levemente hacia el noreste, manteniendo velocidades de entre 13 y 22 km/h.