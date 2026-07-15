Un incendio afectó este martes por la noche a varios vehículos oficiales del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires que se encontraban fuera de servicio y almacenados en el Predio Judicial de Secuestros de Mar del Plata, ubicado en la esquina de Nasser y Garay.

Ads

Puede interesarte

El alerta fue recibido alrededor de las 21:45 y hasta el lugar acudió una dotación del Cuartel de Bomberos Monolito. Al arribar, los bomberos constataron que las llamas comprometían un sector donde había vehículos oficiales apilados.

Por la magnitud del siniestro se solicitó el apoyo del Cuartel de Bomberos Centro. En total, trabajaron tres autobombas en distintos frentes para controlar el fuego y evitar que se propagara a otras unidades del predio.

De acuerdo con el parte oficial, unas 23 unidades oficiales pertenecientes al Ministerio de Seguridad bonaerense resultaron afectadas por la acción del fuego. El incendio fue controlado y no se registraron víctimas ni personas lesionadas. Las causas que originaron el siniestro serán investigadas.



Ads

Ads