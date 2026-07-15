El Gobierno nacional oficializó este miércoles el llamado a una licitación internacional para avanzar con la exploración de hidrocarburos en un nuevo bloque de la Cuenca Argentina Norte, una de las principales áreas con potencial petrolero y gasífero mar adentro del país.

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La medida fue establecida a través del Decreto 590/2026, publicado en el Boletín Oficial, e involucra al área denominada CAN_200, una superficie de aproximadamente 5.000 kilómetros cuadrados ubicada en la Plataforma Continental Argentina.

La decisión se tomó luego de una manifestación de interés presentada en febrero de 2025 por la empresa Challenger Energy Group PLC. A partir de ese antecedente, la Secretaría de Energía deberá convocar un Concurso Público Internacional para adjudicar los permisos de exploración y, en caso de hallazgos comerciales, las futuras concesiones de explotación.

Desde el Ejecutivo señalaron que el objetivo es impulsar el desarrollo de los recursos energéticos offshore, atraer inversiones de empresas con capacidad técnica y financiera y generar nuevas oportunidades de crecimiento económico y empleo.

Además, la normativa establece que las empresas adjudicatarias deberán abonar las regalías correspondientes sobre la producción, de acuerdo con la legislación vigente.

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El decreto también contempla la posibilidad de recurrir a tribunales arbitrales internacionales para resolver eventuales controversias contractuales. No obstante, aclara que esa disposición no implica renunciar a la inmunidad sobre bienes estratégicos del Estado argentino, como las reservas del Banco Central, los bienes de dominio público, el patrimonio cultural y los activos vinculados a la defensa nacional.

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