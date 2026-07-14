La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) lleva adelante operativos de atención en distintos puntos de Mar del Plata hasta el viernes, donde brindará asesoramiento y permitirá realizar trámites de 09:00 a 14:00, sin turno previo, acercando sus servicios a los vecinos.

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El organismo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó que los interesados deberán presentarse con DNI y la documentación correspondiente para gestionar distintos trámites vinculados a la Seguridad Social.

Durante estas jornadas, los ciudadanos podrán realizar gestiones relacionadas con la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, asignaciones familiares y de pago único (Nacimiento, Matrimonio y Adopción), presentación del certificado escolar, Prestación por Desempleo, cambio de lugar de cobro, designación de apoderados, generación de Clave de la Seguridad Social, constancia de empadronamiento a una obra social y actualización de datos personales.

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En Mar del Plata, los operativos se desarrollarán en los siguientes puntos: mañana en Costa Azul s/n y Estanislao Zeballos (Sociedad de Fomento, Punto Alto Camet) y el viernes en Jovellanos 1620 (Punto Aeroparque). Además, el jueves estarán en Moreno 2277 (Punto Otamendi).

Desde ANSES recordaron que estos operativos buscan facilitar el acceso a trámites esenciales para la comunidad, permitiendo resolver consultas y gestiones sin necesidad de trasladarse a una oficina fija.

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