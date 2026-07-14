Las nuevas unidades serán utilizadas por las cuadrillas operativas que trabajan en agua, cloacas y desagües pluviales. Desde la empresa aseguran que permitirán reducir los tiempos de respuesta y optimizar las intervenciones en la vía pública.

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Obras Sanitarias Sociedad de Estado (OSSE) incorporó 22 vehículos cero kilómetro para fortalecer el trabajo operativo en todo el Partido de General Pueyrredon. La inversión forma parte del plan de modernización del parque automotor de la empresa y apunta a mejorar la prestación de los servicios de agua, cloacas y desagües pluviales.

La nueva flota está integrada por 10 utilitarios y 12 furgones, que serán destinados al traslado de personal, herramientas, equipos e insumos hacia los distintos frentes de trabajo. Según explicaron desde la empresa, las unidades permitirán optimizar el despliegue de las cuadrillas, reducir costos de mantenimiento y agilizar la atención de reclamos y emergencias.

La presentación se realizó en la sede central de OSSE, con la presencia del intendente Agustín Neme, el presidente de la empresa, Tomás Amato, la vicepresidenta Cristina Coria, el director y secretario general del SITOS, Daniel Díaz, además de autoridades y trabajadores del organismo.

Durante el acto, Amato destacó que la incorporación de los vehículos representa un nuevo avance en el proceso de modernización que impulsa la empresa. En ese sentido, precisó que la renovación incrementa en un 11% una flota compuesta por 200 unidades y permitirá brindar respuestas más rápidas a los vecinos.

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Por su parte, el intendente Neme aseguró que la inversión fortalecerá la capacidad operativa de OSSE y acompañará el crecimiento de la ciudad, mientras que Daniel Díaz remarcó que las nuevas unidades permitirán mejorar el trabajo diario tanto en tareas programadas como en intervenciones de emergencia.

Cada vehículo fue equipado de acuerdo con las necesidades de las distintas áreas operativas. Entre las adaptaciones se incluyen espacios para el transporte seguro de herramientas, grupos electrógenos, motosoldadores y elementos de protección personal. En el caso de las unidades destinadas a Desagües Pluviales, también cuentan con compartimientos específicos para trasladar los residuos retirados de las bocas de tormenta.

Desde OSSE señalaron que estas características permitirán que cada móvil funcione como una unidad de trabajo autónoma, reduciendo los tiempos de intervención y evitando traslados innecesarios al taller para buscar equipamiento.

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