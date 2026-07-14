La Justicia investiga la muerte de un hombre de 89 años y una mujer de 86, quienes fueron encontrados este martes en el interior de un departamento ubicado sobre Diagonal Alberdi al 2300, en el centro de Mar del Plata.

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El procedimiento se inició durante la mañana, cuando efectivos de la Comisaría Primera acudieron al lugar y, con la colaboración de personal de Bomberos, realizaron un ingreso forzado al inmueble. En el interior encontraron a ambos adultos mayores sin respuesta.

En una primera evaluación, personal del SAME constató el fallecimiento de las dos personas y se dio intervención a Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.

Sin embargo, mientras se desarrollaban las tareas en la vivienda, los especialistas advirtieron que la mujer presentaba aparentes signos vitales. De inmediato comenzaron maniobras de reanimación mediante un desfibrilador externo automático (DEA), que luego fueron continuadas por el equipo médico del SAME. Pese a los esfuerzos realizados, finalmente también se confirmó su fallecimiento.

La investigación quedó a cargo de la fiscalía de turno, que inició actuaciones por averiguación de causales de muerte y ordenó la realización de las autopsias para establecer con precisión las circunstancias en las que se produjeron ambos decesos.

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De acuerdo con las primeras actuaciones, hasta el momento no existen elementos que permitan presumir la intervención de terceros, aunque la investigación continúa para esclarecer lo ocurrido.



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