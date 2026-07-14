Después de un lunes marcado por las bajas temperaturas y el viento intenso, Mar del Plata tendrá este martes 14 de julio una jornada algo más agradable, aunque las ráfagas seguirán presentes durante las primeras horas. El cielo estará parcialmente nublado con algunos periodos de sol y sin lluvias.

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Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el termómetro comenzará el día cerca de los 6 grados y ascenderá progresivamente hasta llegar a una máxima de 14. De esta manera, se espera una mejora térmica respecto del inicio de la semana.

El viento perderá intensidad con el correr de las horas, pero durante la madrugada y la mañana todavía podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora. El fenómeno será más perceptible en la costa y en los espacios abiertos de la ciudad.

El aumento de la temperatura continuará el miércoles, cuando el SMN prevé valores de entre 8 y 15 grados, cielo parcialmente nublado y vientos moderados.

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