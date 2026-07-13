Un hombre fue detenido este fin de semana luego de protagonizar un violento incidente durante un operativo preventivo realizado en la zona de Diagonal Alberdi Sur y Corrientes.

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Según informó la Secretaría de Seguridad, personal de la Patrulla Municipal y efectivos policiales se presentaron en el lugar para identificar al hombre y labrar el acta de contravención correspondiente. Una vez finalizadas las actuaciones, se le indicó que debía retirarse del sector.

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De acuerdo con el parte oficial, el individuo reaccionó de manera agresiva, profiriendo insultos y amenazas contra los agentes municipales y policiales. Ante esa situación, y para resguardar la integridad de los presentes, los efectivos dispusieron colocarle esposas de seguridad. El hombre opuso resistencia al procedimiento, aunque finalmente pudo ser reducido.

Mientras aguardaba el arribo del móvil policial para su traslado, continuó con su actitud violenta y comenzó a golpearse la cabeza contra un vehículo de la Patrulla Municipal. Además, lanzó patadas contra la unidad, provocando daños en la carrocería.

Finalmente, el hombre fue trasladado a la Comisaría Primera, donde se realizaron las actuaciones correspondientes. Desde el Municipio recordaron que la línea de WhatsApp para denuncias, 223 340-6177, funciona las 24 horas y permite a los vecinos informar situaciones en tiempo real mediante el envío de ubicaciones, fotografías y videos.

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