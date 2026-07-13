Durante el primer semestre de 2026, más de 1.300 personas participaron de las jornadas gratuitas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) organizadas a través del programa Reanimemos, dependiente de la Secretaría de Salud.

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Las actividades se desarrollaron en escuelas, jardines de infantes, universidades, sociedades de fomento, clubes, centros comunitarios, el CEMA y en el marco del programa Salud en tu Barrio. Según detalló el Municipio, en las jornadas realizadas en el SUM del CEMA participaron, en promedio, unas 80 personas, con un máximo de 110 asistentes en una de las convocatorias.

El programa tiene como objetivo enseñar técnicas básicas de reanimación cardiopulmonar y el uso de desfibriladores externos automáticos (DEA), además de promover la prevención de muertes evitables por causas cardiovasculares. Las capacitaciones combinan una instancia teórica con ejercicios prácticos sobre muñecos de simulación, bajo la supervisión de instructores especializados.

Durante el primer semestre, las jornadas llegaron a numerosos barrios e instituciones de General Pueyrredon, entre ellos Las Heras, Libertad, Bosque Peralta Ramos, Aeroparque, Alfar, Autódromo, Belgrano, San Jorge, Santa Rosa del Mar y Batán. Además, desde la Secretaría de Salud señalaron que la mayor participación correspondió a mujeres de entre 26 y 50 años.

Las capacitaciones son gratuitas, no requieren inscripción previa y al finalizar se entrega un certificado de asistencia por correo electrónico. Las instituciones públicas interesadas en solicitar estos cursos pueden hacerlo a través del sitio web www.mardelplata.gob.ar/reanimemosmgp, mientras que la próxima jornada abierta a la comunidad se realizará el 29 de julio, a las 9, en el SUM del CEMA, ubicado en Pehuajó 250.

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