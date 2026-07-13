El último fin de semana largo previo al receso invernal dejó un balance negativo para el turismo en la provincia de Buenos Aires. En Mar del Plata, la ocupación hotelera se ubicó en torno al 30%, mientras que en otras localidades bonaerenses apenas alcanzó el 25%.

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Los datos fueron difundidos por la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata, que atribuyó el escaso movimiento a la pérdida del poder adquisitivo, las bajas temperaturas, la cercanía de las vacaciones de invierno y el partido que disputó la Selección argentina durante el sábado.

El secretario general de UTHGRA Mar del Plata, Pablo Santín, calificó el resultado como “flojo” y señaló que los números no estuvieron a la altura de las expectativas del sector. La preocupación no estuvo centrada únicamente en la cantidad de visitantes, sino también en el consumo prácticamente nulo registrado en comercios, hoteles y locales gastronómicos durante esos días.

Entre los destinos con mayor movimiento apareció Tandil, donde la ocupación hotelera osciló entre el 50% y el 60%. En el sector de cabañas, las reservas llegaron a ubicarse entre el 80% y el 85%. La situación fue diferente en la región serrana de Tornquist, donde antes del comienzo del fin de semana largo las reservas apenas representaban el 35% de las plazas disponibles.

Los resultados fueron observados con especial atención porque funcionaban como una antesala de lo que podría ocurrir durante las vacaciones de invierno. Sin embargo, la baja demanda profundizó las dudas de empresarios y prestadores sobre una posible recuperación de la actividad.

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En medio de este escenario, el Gobierno bonaerense presentó su temporada turística de invierno durante la exposición Caminos y Sabores. La oferta incluye el avistaje de ballenas en Necochea y Miramar, la denominada nieve de sal en Epecuén, la Ruta del Olivo en Coronel Dorrego y distintos circuitos vinculados con el turismo termal.

También se promocionaron fiestas populares, como la Fiesta del Salame Serrano en Tornquist, la Fiesta de la Naranja de Ombligo en San Pedro y la Fiesta de la Empanada Costera en Tres Arroyos. A esas alternativas se suman el Invierno Medieval de Villa Gesell, actividades infantiles en La Plata, Avellaneda, Luján, Chascomús y Mar Chiquita, y competencias deportivas como Monte Corre a la Aventura, en Monte Hermoso.

Durante julio, el Banco Provincia ofrece además descuentos en gastronomía y entretenimiento, financiación para hoteles y alojamientos, rebajas en el alquiler de vehículos y cuotas sin interés para pasajes de micros de larga distancia.

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El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, reconoció que el desempeño turístico de los últimos fines de semana largos fue negativo y sostuvo que la Provincia busca generar incentivos para mejorar la temporada invernal.

El escenario ya se había reflejado durante Semana Santa. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, viajaron 2.852.256 personas por el país, un 5,6% más que en 2025, aunque el impacto económico cayó un 18,9% en términos reales.

El gasto diario promedio fue de $108.982 por turista, un 8,4% menos que el año anterior, mientras que la estadía se redujo a 2,6 noches, lo que representó una baja del 16,1%.

El relevamiento mostró un perfil de visitante más prudente, con preferencia por viajes cortos, destinos cercanos y alternativas de menor costo. Una familia tipo necesitó más de $1,1 millones para realizar una escapada durante ese fin de semana largo, cifra equivalente a cerca del 69% de un salario medio.

Además, el 54% eligió su destino mediante redes sociales, el 52% por recomendaciones de familiares o conocidos, el 36% utilizó buscadores de internet y el 19% recurrió a herramientas de inteligencia artificial.

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