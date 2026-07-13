Se pronostica para este lunes 13 de julio una jornada estable en Mar del Plata, con cielo entre parcialmente nublado y algo nublado, sin probabilidades significativas de precipitaciones y con temperaturas en ascenso respecto de los últimos días.

Ads

La temperatura mínima será de 2°C, mientras que la máxima alcanzará los 12°C. Las condiciones comenzarán con un ambiente muy frío durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, aunque el ingreso de viento del sector norte permitirá un paulatino aumento de la temperatura hacia la tarde.

En cuanto al viento, el SMN prevé circulación predominante del norte, con velocidades moderadas y ráfagas que podrían ubicarse entre 30 y 50 km/h, especialmente durante la segunda mitad de la jornada.

No se esperan lluvias para el lunes, por lo que será un día favorable para realizar actividades al aire libre, aunque se recomienda salir bien abrigado durante la mañana debido a las bajas temperaturas. Hacia la tarde, el ambiente se tornará más templado, manteniendo características típicamente invernales.

Ads

Ads