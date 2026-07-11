Docentes del nivel secundario del Sistema Educativo Municipal participaron del taller "Creá videos educativos con IA", una capacitación que combinó teoría y práctica para mostrar cómo la Inteligencia Artificial puede utilizarse en la elaboración de contenidos educativos y convertirse en un recurso para enriquecer las estrategias de enseñanza.

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La actividad se desarrolló en las instalaciones de Grupo Núcleo, en el marco de una colaboración con Fundación 360, y estuvo a cargo de los capacitadores del programa "Despertar Vocaciones TIC", una iniciativa que en los últimos años ya capacitó a más de 100 docentes y a miles de estudiantes a través de diferentes talleres vinculados a la tecnología, la innovación y las competencias digitales.

Durante la jornada, los participantes experimentaron una nueva forma de producir materiales para el aula. Aprendieron a elaborar guiones educativos, crear avatares parlantes y diseñar reels en formato vertical, listos para compartir tanto en entornos educativos como en redes sociales.

Como parte de la propuesta, los docentes trabajaron en equipos y eligieron una temática relacionada con su área curricular. A partir de allí, utilizaron distintas herramientas de Inteligencia Artificial para investigar información, redactar los contenidos y adaptarlos a un formato audiovisual dinámico, recorriendo todas las etapas del proceso creativo hasta obtener una producción final.

Una vez concluidos los trabajos, cada grupo presentó el reel elaborado y compartió una instancia de intercambio con sus colegas para analizar la experiencia. Durante ese espacio reflexionaron sobre el papel que desempeñó la Inteligencia Artificial en cada etapa del proceso, los aspectos que continúan requiriendo el criterio y la revisión docente y las posibilidades de trasladar esta metodología al trabajo cotidiano con los estudiantes.

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El encuentro concluyó con una reflexión compartida sobre el potencial de estas herramientas para acompañar la tarea educativa. En ese sentido, se destacó que la Inteligencia Artificial no reemplaza el conocimiento, la experiencia ni el criterio de los docentes, sino que se incorpora como un recurso complementario capaz de potenciar la creatividad, facilitar la producción de materiales y enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje.

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