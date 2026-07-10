Un movimiento mayor al esperado. Al menos eso es lo que observaron desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG), que habían anticipado un 33% de ocupación para este fin de semana extra largo en Mar del Plata y que sin embargo desde la noche del jueves comprobaron un mayor movimiento en el sector gastronómico.

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El titular de la entidad, Hernán Szkrohal, indicó a El Marplatense que la tendencia cambió notablemente gracias a los arribos de último momento. Según detalló, tras conversar con colegas hoteleros y gastronómicos -especialmente de los corredores céntricos y la zona Güemes- se percibe un mayor movimiento en las calles. En ese sentido, destacó que “ese porcentaje inicial se ha incrementado por demanda espontánea”.

Debido a que la Asociación permaneció cerrada durante las jornadas festivas y recién el lunes podrán procesarse las cifras definitivas, no obstante el termómetro muestra una temperatura un poco por encima de lo esperado. “Seguramente ese número subió. La sensación actual es que estamos mejor que ese promedio que daba el miércoles”, aseguró.

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Además, Szkrohal hizo un balance sobre el impacto directo en el sector gastronómico, el cual se vio impulsado tanto por los turistas como por los propios residentes.

Según el empresario, el feriado generó un ritmo de trabajo superior al de una jornada habitual. A modo de conclusión, afirmó que “somos conscientes de que son números moderados, pero resultan positivos en función de la baja expectativa y el nivel de reservas previos que veníamos manejando”

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