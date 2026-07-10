La circulación de los virus respiratorios en la ciudad continúa evolucionando de acuerdo con lo previsto para la temporada invernal. Así lo informó la directora de Salud del Municipio, Verónica Palmisciano, al brindar el parte correspondiente a la semana epidemiológica en curso, en el que llevó tranquilidad sobre la situación sanitaria en la ciudad.

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"La circulación de los virus respiratorios se mantiene acorde a lo esperado, con una predominancia siempre de influenza A (H3N2)", señaló la funcionaria. Además, explicó que también continúan circulando otros virus respiratorios habituales de esta época del año, como influenza B, parainfluenza, metapneumovirus, COVID-19 y el virus sincicial respiratorio (VSR).

Palmisciano destacó que el monitoreo permanente realizado por el área de Epidemiología no muestra cambios que generen preocupación. "De acuerdo a los estudios que se van realizando desde Epidemiología, no se registran condiciones de picos ni de brote", afirmó al referirse al comportamiento de las enfermedades respiratorias en el distrito.

En relación con la situación hospitalaria, indicó que el sistema de salud también mantiene un escenario estable. "Las internaciones con casos de neumonía de la comunidad tampoco evidencian un aumento significativo", sostuvo, al remarcar que la demanda asistencial vinculada a estas patologías continúa dentro de los niveles habituales para esta época del año.

Si bien el panorama epidemiológico es favorable, el invierno sigue siendo el período de mayor circulación de virus respiratorios, por lo que, es importante sostener las medidas de prevención para reducir el riesgo de contagio y evitar complicaciones, especialmente en los grupos más vulnerables.

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Entre las principales recomendaciones se encuentran mantener al día el calendario de vacunación, en particular la vacuna antigripal y los refuerzos contra el COVID-19 para quienes integran los grupos de riesgo; ventilar los ambientes todos los días, incluso durante las jornadas de bajas temperaturas; lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar alcohol en gel; cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar y evitar compartir utensilios o el mate cuando hay síntomas respiratorios.

Asimismo, se aconseja permanecer en el domicilio si se presentan síntomas compatibles con una infección respiratoria, evitar el contacto cercano con otras personas para disminuir la transmisión de los virus y consultar al médico ante fiebre persistente, dificultad para respirar, dolor en el pecho o un empeoramiento del estado general, especialmente en niños pequeños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas o inmunosuprimidas.

Desde el Municipio indicaron que la vigilancia epidemiológica continuará de manera permanente durante toda la temporada invernal para monitorear la evolución de los virus respiratorios y detectar tempranamente cualquier cambio en su comportamiento.

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