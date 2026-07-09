Mar del Plata fue sede de una nueva edición de INTECMAR 2026, el encuentro que volvió a reunir a emprendedores, empresas, universidades, inversores, organismos públicos y representantes del sector científico y tecnológico con el objetivo de impulsar la innovación, el desarrollo productivo y la economía del conocimiento.

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Uno de los ejes centrales de la jornada fue el acceso al financiamiento para emprendimientos en etapas tempranas. En ese marco, el director del Centro de Innovación Atlantis, Alberto Chevalier, junto a la responsable ejecutiva del espacio, María Eugenia Libera, presentó la convocatoria Cofinanciamiento Semilla Atlantis, una herramienta impulsada por la Universidad Nacional de Mar del Plata que busca acompañar emprendimientos innovadores mediante un esquema de coinversión.

La iniciativa contempla aportes de hasta 2,5 millones de pesos por proyecto y tiene como objetivo facilitar el acceso al capital para emprendimientos con potencial de crecimiento. Además del financiamiento, ofrece instancias de mentoría, asistencia técnica y vinculación con el ecosistema científico, tecnológico y empresarial para potenciar el desarrollo de las iniciativas seleccionadas.

Durante el encuentro también se presentó la convocatoria Emprendimiento Argentino, a cargo de Rosalía Fucello, directora nacional de Fortalecimiento de Capacidades Emprendedoras del Ministerio de Economía de la Nación. El programa está orientado a fortalecer proyectos emprendedores en distintas etapas de desarrollo mediante herramientas de acompañamiento y financiamiento.

Otro de los espacios destacados fue el Foro de Inversión y Capital Emprendedor, donde referentes nacionales analizaron el escenario actual de las startups argentinas y debatieron sobre las oportunidades para consolidar una cultura inversora en ciudades con potencial de desarrollo como Mar del Plata.

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Entre los especialistas que participaron de la jornada estuvieron Silvia Torres Carbonell y José Ugarte, directivos del Club de Inversores Ángeles del IAE; la consultora política y económica Mariel Fornoni; el socio fundador de TCA Tanoira Cassagne, Manuel Tanoira; y el director ejecutivo de ARCAP, Fernando Páez Solchaga, además de otros referentes vinculados al capital emprendedor y la inversión privada.

La actividad contó además con la presencia del intendente municipal, Agustín Neme; la rectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Mónica Biasone; la coordinadora de la Red INTECMAR, Florencia García; el secretario de Vinculación y Transferencia Tecnológica de la UNMDP, Fernando Graña; el secretario de Desarrollo Local e Inversiones e Integración Público-Privada del Municipio, Guillermo Volponi; el director de Economía del Conocimiento de General Pueyrredon, Walter Gregoracci; el secretario de Vinculación y Transferencia Tecnológica de UNICEN, Diego Dalponte; además de representantes de cámaras empresarias y organizaciones del ecosistema local.

Otro de los ejes del encuentro estuvo vinculado a la construcción de una agenda común para potenciar la inversión en Mar del Plata. En ese sentido, se analizaron oportunidades de crecimiento en sectores estratégicos como la tecnología, la industria del conocimiento, la innovación aplicada a la producción y los emprendimientos de base científico-tecnológica.

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La agenda también incluyó espacios de vinculación entre emprendedores, empresas, inversores y representantes de fondos de inversión, además de la presentación de experiencias empresariales que expusieron distintos modelos de crecimiento y escalamiento de proyectos innovadores.

El cierre del evento estuvo marcado por la final del Premio a la Innovación INTECMAR 2026, un certamen que reunió a más de 60 proyectos y que busca reconocer iniciativas con potencial de impacto económico, tecnológico y social.

En la categoría Emprendedores, el primer premio fue para Nexus Bionic, mientras que DecidAI obtuvo el segundo lugar. En la categoría Líderes de Innovación en Empresas, el primer puesto fue para Cura Track y el segundo para Deseado.

Organizado de manera conjunta por la Universidad Nacional de Mar del Plata, el Municipio de General Pueyrredon, UNICEN, entidades empresarias y organizaciones del ecosistema local, INTECMAR 2026 volvió a consolidarse como uno de los principales espacios de articulación entre el Estado, las universidades, el sector privado y los inversores para promover la innovación, generar oportunidades de inversión y fortalecer el desarrollo de emprendimientos con potencial de crecimiento surgidos en Mar del Plata.

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