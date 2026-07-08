Zoonosis intervino por maltrato animal en una vivienda del barrio Faro Norte
El animal presentaba desnutrición y lesiones compatibles con maltrato. Permanece en recuperación bajo cuidado municipal, a la espera de ser incorporado al sistema de adopción responsable.
La Municipalidad llevó adelante un operativo de rescate animal en una vivienda del barrio Faro Norte, tras denuncias vecinales que alertaban sobre un posible caso de maltrato. La intervención fue ejecutada por la División de Inspectoría y Maltrato de Zoonosis, con apoyo de la Comisaría Quinta y bajo orden judicial emitida por el Ministerio Público Fiscal.
Durante la inspección, los profesionales constataron que en la propiedad de Cerdeña al 500 un perro de aproximadamente un año y medio se encontraba en condiciones de extrema vulnerabilidad, con bajo peso, signos de malnutrición crónica, abandono higiénico y lesiones compatibles con agresiones físicas. Ante este cuadro, se dispuso su retiro inmediato para resguardar su integridad.
El animal fue trasladado a Zoonosis, donde recibe atención veterinaria integral. Actualmente permanece en un hogar de tránsito y será incorporado al sistema de adopción responsable una vez que complete su recuperación, incluyendo castración, vacunación y seguimiento sanitario.
Desde el Municipio recordaron que para activar este tipo de intervenciones es necesario realizar una denuncia penal previa, ya sea en sede policial o por correo electrónico, y luego registrar el caso con el número de IPP en el portal oficial, lo que permite dar curso formal a la actuación de Zoonosis.