Personal de la Comisaría Novena intervino en un departamento ubicado en la Vieja Terminal, donde se investiga la presunta usurpación del inmueble luego del fallecimiento de su inquilino.

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Según indicaron fuentes policiales, el hecho fue denunciado por la administradora de la propiedad y la causa quedó en manos de la Fiscalía interviniente.

Según la denuncia, el inquilino falleció el pasado 5 de julio. Al presentarse posteriormente en la vivienda, la administradora constató que el departamento, ubicado en Sarmiento 2400, se encontraba ocupado por una mujer que no pudo acreditar documentación que justificara su permanencia en el lugar.

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Ante esta situación, la Fiscalía dispuso la notificación de la formación de causa a la ocupante y ordenó la realización de un relevamiento vecinal para avanzar con la investigación y determinar las circunstancias del hecho.

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