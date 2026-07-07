Lourdes Andrea Macedo, una joven de 24 años, es intensamente buscada en Mar del Plata desde el sábado, cuando alrededor de las 17:00 salió de su vivienda del barrio Nuevo Golf y se perdió todo contacto con ella. La familia radicó la denuncia y solicitó la colaboración de la comunidad para aportar información que permita localizarla.

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De acuerdo con el relato de sus allegados, la joven había salido de su casa para comprar cigarrillos en un supermercado cercano, pero nunca regresó. Ante la falta de novedades, sus familiares iniciaron una búsqueda por distintos sectores de la ciudad mientras avanza la investigación para reconstruir sus últimos movimientos.

Su padre, Sergio, recorrió especialmente la zona del Puerto y los barrios del sur, donde Lourdes solía reunirse con amigos, aunque hasta el momento no obtuvo resultados.

“Cada minuto cuenta para encontrarla y la difusión de la comunidad es vital en este momento”, expresaron sus familiares a través de un mensaje difundido en redes sociales.

Según la descripción aportada por la familia, Lourdes es de tez blanca, tiene cabello ondulado con flequillo y, al momento de su desaparición, vestía una campera negra inflada y un pantalón deportivo ancho.

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Además, indicaron que frecuentaba la zona comprendida por Mario Bravo y Diagonal Gascón, por lo que parte de la búsqueda se concentra en ese sector de la ciudad.

Quienes puedan aportar datos sobre su paradero pueden comunicarse de inmediato con el 911 o acercarse a la dependencia policial más cercana.

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