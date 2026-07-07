Su familia realizó la denuncia ante la Policía y solicita la colaboración de la comunidad para obtener cualquier información que permita localizarla.

Ads

Según relataron sus familiares, la última vez que fue vista fue alrededor de las 17, cuando un yerno observó que abordaba un remís. De acuerdo con la declaración del chofer, la mujer fue trasladada hasta la Ruta 88, donde posteriormente tomó un colectivo con destino a Mar del Plata.

Horas más tarde, cerca de las 20, una de sus hijas ingresó a la vivienda de Adriana y encontró la puerta abierta. En el interior halló una carta de carácter personal, cuyo contenido la familia decidió no difundir, aunque indicaría que la mujer tenía intenciones de dirigirse hacia la zona del mar.

Los allegados señalaron que Adriana atraviesa un delicado estado de salud, ya que padece cáncer y también sufría un cuadro de profunda depresión, circunstancias que incrementan la preocupación por su paradero.

Además, indicaron que salió de su casa sin documentación, ya que dejó su DNI, el carnet de PAMI y sus pertenencias personales, incluidas las mochilas que habitualmente utilizaba.

Ads

Al momento de su desaparición vestía un gorro negro y una campera negra, únicas prendas que pudo identificar el yerno antes de que abordara el remís.

Durante la noche del lunes, familiares, amigos y efectivos policiales realizaron recorridas por distintos sectores de la costa marplatense, aunque hasta el momento no hubo novedades sobre su ubicación.

Adriana es madre de tres hijas y abuela de una nieta. La Policía continúa con la investigación para establecer su recorrido y dar con su paradero.

Ads