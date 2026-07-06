La Municipalidad de General Pueyrredon informó que desde el lunes 13 de julio comenzará a funcionar el nuevo sistema de estacionamiento digital en Mar del Plata, con la incorporación de la aplicación SEM Mobile. La actualización busca modernizar el servicio y facilitar su uso tanto para vecinos como para turistas.

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Desde el Municipio solicitaron descargar con anticipación la nueva app, que permitirá iniciar y finalizar el estacionamiento, realizar pagos digitales, comprar crédito, consultar saldo en tiempo real, transferir saldo entre usuarios, acceder al historial de movimientos y recibir notificaciones. Para más información y descarga, los interesados pueden ingresar a www.mardelplata.gob.ar/estacionamientodigital.

Entre las principales novedades, el sistema incorporará el pago mediante billetera virtual desde el celular, un mapa interactivo con las zonas alcanzadas por el estacionamiento medido, la ocupación de espacios y la ubicación de los puntos de venta habilitados. Además, una vez cumplida la primera hora, el tiempo se fraccionará cada 15 minutos. También se dejará de descontar saldo automáticamente fuera del horario de funcionamiento del sistema.

En caso de recibir una infracción, los conductores tendrán un plazo de 24 horas corridas para acceder al pago inmediato. Esa opción estará disponible desde la aplicación, en los puntos de venta habilitados o mediante el escaneo del código QR ubicado en la cartelería de la vía pública. Una vez vencido ese plazo, el acta será remitida al Juzgado Municipal de Faltas.

Para utilizar SEM Mobile, los usuarios deberán descargar la aplicación, seleccionar la opción “Registrate”, ingresar un número de celular y la compañía telefónica. Luego recibirán una clave por SMS, que deberá modificarse en el primer ingreso. Quienes ya utilizaban el sistema anterior podrán conservar su saldo: deberán elegir “Recuperar cuenta”, ingresar el número de celular registrado, sin 0 ni 15, y esperar el mensaje con la nueva contraseña.

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El sistema también podrá operarse desde una computadora a través del sitio mdq.estacionar.ar, donde será posible registrarse, cargar crédito, iniciar o finalizar estacionamientos, consultar saldo y revisar el historial de transacciones.

Por otra parte, el estacionamiento seguirá disponible en los puntos de venta habilitados. En esos casos, el usuario deberá informar la patente del vehículo, indicar el tiempo de permanencia y realizar el pago correspondiente. Ya no será necesario volver al auto ni exhibir comprobantes, ya que el control se realizará de manera electrónica mediante la patente.

La fiscalización también será digital. Los agentes verificarán si el vehículo tiene un estacionamiento activo a través de la patente y, si luego de una primera constatación pasan diez minutos sin que el sistema registre una operación vigente, podrá labrarse la infracción correspondiente.

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El horario de funcionamiento será de lunes a sábados de 8 a 20 durante la temporada de invierno, comprendida entre el 16 de marzo y el 15 de diciembre. En temporada de verano, del 16 de diciembre al 15 de marzo, el sistema regirá de lunes a sábados de 8 a 23.

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