El Mar del Plata Convention & Visitors Bureau celebró su 30° aniversario con un brindis institucional realizado en el Hotel Konke, del que participaron autoridades nacionales, provinciales y municipales, representantes del sector turístico y empresarial, instituciones académicas, socios, expresidentes de la entidad e invitados especiales.

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El encuentro constituyó un espacio para conmemorar tres décadas de trabajo ininterrumpido en la promoción del destino Mar del Plata como sede de congresos, convenciones, ferias, exposiciones, viajes de incentivo, eventos deportivos y culturales, consolidando a la ciudad como el principal destino interno de turismo de reuniones del país.

Durante la apertura, el presidente del Mar del Plata Convention & Visitors Bureau, Lic. Nolberto Pezzati, destacó la trayectoria de la institución y puso en valor el esfuerzo conjunto del sector privado, el trabajo articulado con los organismos públicos y el compromiso de quienes, desde hace treinta años, impulsan el crecimiento de la actividad.

Asimismo, el Lic. Pezzati remarcó la importancia estratégica del turismo y, particularmente, del segmento reuniones como generadores de empleo, inversión y desarrollo económico para Mar del Plata, resaltando que la captación de eventos contribuye a la desestacionalización de la actividad turística y fortalece a numerosos sectores productivos de la ciudad.

En el transcurso de la celebración también se proyectó un video institucional que repasó la historia del Bureau, desde su creación en 1996 como el primer bureau de convenciones de la Argentina hasta su consolidación como una institución referente para el desarrollo del turismo de reuniones y visitantes en el país. A lo largo de estas tres décadas, la entidad impulsó un modelo de gestión que sirvió de inspiración para la creación de numerosos burós en todo el territorio nacional.

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Posteriormente hicieron uso de la palabra el Sr. Diego Juárez, Presidente del EMTURyC y el Sr Emiliano Recalt, Presidente del HCD, quienes coincidieron en destacar el rol fundamental que desempeña el Bureau en el posicionamiento de Mar del Plata como destino de eventos y en la articulación permanente entre el sector público y privado para potenciar el desarrollo turístico y económico de la ciudad.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada estuvo encabezado por el presidente del Bureau, Lic. Nolberto Pezzati, quien hizo entrega de un reconocimiento al empresario Florencio Aldrey en reconocimiento a su trayectoria y destacada contribución al desarrollo del turismo, y a la actividad de reuniones en Mar del Plata.

Asimismo, la Fundación HPC, socia de la institución, hizo entrega de una placa conmemorativa que recibió el presidente, Nolberto Pezzati.

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La celebración culminó con el tradicional brindis por el 30° aniversario, acompañado por el ingreso de la torta conmemorativa y el saludo de todos los presentes, quienes compartieron un momento de encuentro destacando la historia de una institución que, desde hace tres décadas, trabaja para fortalecer la competitividad de Mar del Plata como destino de excelencia para el turismo de reuniones.