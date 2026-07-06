El inicio de la semana estará marcado por el frío y las precipitaciones en Mar del Plata. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 6 de julio comenzará con lloviznas y chaparrones durante la madrugada y la mañana, mientras que hacia la tarde las lluvias cesarán y el cielo permanecerá mayormente nublado.

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En cuanto a la temperatura, se espera una mínima cercana a los 6 °C y una máxima de alrededor de 10 °C, en una jornada típicamente invernal. Los vientos soplarán del sector sur con intensidad leve a moderada, lo que mantendrá una baja sensación térmica durante gran parte del día.

El SMN también mantiene una alerta amarilla por frío extremo para sectores del partido de General Pueyrredon, especialmente en la zona oeste, por lo que recomienda extremar los cuidados, principalmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Las condiciones mejorarían hacia la noche, aunque el ambiente seguirá muy frío. Para el martes, el organismo prevé un nuevo descenso de la temperatura, con valores cercanos o inferiores a los 0 °C, lo que podría dar lugar a heladas durante las primeras horas del día.

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