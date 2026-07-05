Después de días de profunda angustia e incertidumbre, la familia de Thiago, uno de los jóvenes atropellados por un colectivo de la línea 532 en la zona del Skatepark, compartió una noticia que renovó las esperanzas sobre su evolución: el joven despertó y comenzó a responder a los estímulos.

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La noticia fue confirmada por su padre, Diego Vera, a través de un emotivo mensaje por redes sociales en el que contó que pudieron verlo consciente por primera vez desde el accidente.

"Acabamos de volver del hospital y nos encontramos con la grata sorpresa de que Thiago tenía los ojitos abiertos, que nos escuchó y que pudimos intercambiar cositas mediante apretones de mano y gestos", expresó.

Si bien explicó que el joven todavía no puede hablar debido a que recientemente le realizaron una traqueotomía, aseguró que este avance representa un enorme paso para toda la familia.

"Queríamos compartir esta pequeña felicidad con toda la gente que oró, con toda la gente que pregunta por él. Va a seguir en terapia, hay muchos pasos por seguir, pero esto no es el fin de todo, sino el comienzo", sostuvo.

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Además, agradeció el acompañamiento recibido desde el momento del accidente y pidió que continúen enviándole fuerzas a Thiago.

"Todos los mensajitos que quieran mandar alentándolo yo se los hago escuchar y se los hago ver porque le hacen muy bien. Gracias a todos por estar y por seguir", manifestó.

Thiago permanece internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde también continúan siendo atendidas otras cinco personas que resultaron heridas en el siniestro ocurrido en la zona del Skatepark. La tragedia también provocó la muerte de una joven de 18 años que esperaba el colectivo junto a su novio.

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Mientras tanto, la investigación continúa para determinar las causas del accidente. Los peritajes buscan establecer si el colectivo sufrió un desperfecto mecánico que desencadenó el fatal episodio.