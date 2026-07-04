El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este sábado 4 en Mar del Plata una jornada fría, sin precipitaciones, con neblina durante la mañana, cielo parcialmente nublado hacia la tarde y noche, y temperaturas que oscilarán entre los -4° y los 10°.

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Durante la mañana, el registro térmico marcará una mínima de -4°, con presencia de neblina y viento leve del sector sur, con velocidades entre 7 y 12 km/h. La probabilidad de precipitaciones será nula, consolidando un inicio de jornada estable pero muy frío.

Hacia la tarde, el cielo se presentará parcialmente nublado y la temperatura alcanzará la máxima prevista de 10°. El viento rotará al sector sudeste, manteniendo intensidades similares, sin cambios en las condiciones de estabilidad.

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Por la noche, el termómetro descenderá a 6°, con cielo parcialmente nublado y viento del este entre 7 y 12 km/h. No se esperan lluvias y las condiciones generales continuarán estables.

Para el domingo, se prevé un marcado cambio en las condiciones: cielo mayormente nublado durante la madrugada, probabilidad de lloviznas por la mañana y lluvias hacia la tarde y noche, con temperaturas entre 4° y 10° y vientos predominantes del sector este y sudeste.

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