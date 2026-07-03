El Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) de la provincia de Buenos Aires presentó un plan de acción sindical destinado a prevenir y abordar los hechos de violencia en las escuelas de gestión privada, en respuesta al aumento de episodios registrados en los establecimientos educativos.

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Desde la organización señalaron que las agresiones contra docentes dejaron de ser situaciones aisladas para convertirse en un riesgo laboral que requiere respuestas institucionales concretas. En ese sentido, remarcaron que los propietarios de los establecimientos tienen la responsabilidad de implementar medidas preventivas, investigar las denuncias, asistir a las víctimas y garantizar condiciones de trabajo seguras.

El gremio recordó que en 2023 los sindicatos docentes firmaron un acuerdo paritario sobre prevención, erradicación, resguardo y reparación frente a hechos de violencia y acoso, el cual establece que sufrir agresiones no forma parte de la tarea docente y que ningún trabajador debe naturalizar estas situaciones como parte de su profesión.

Asimismo, SADOP advirtió que la violencia en el ámbito educativo adopta múltiples formas, entre ellas agresiones físicas, amenazas, hostigamiento, acoso laboral, violencia digital, simbólica e institucional, en línea con los criterios establecidos por el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Entre las principales propuestas, el sindicato reclamó la conformación de Comités Mixtos de Seguridad y Salud en cada institución educativa para elaborar y supervisar políticas de prevención. También solicitó la convocatoria de la mesa provincial de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo para las escuelas privadas, con la participación de las cámaras empresarias, la Dirección General de Educación de Gestión Privada y el Ministerio de Trabajo.

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Finalmente, desde SADOP sostuvieron que la erradicación de la violencia escolar requiere un compromiso conjunto de docentes, familias, instituciones educativas, empleadores y organismos del Estado. En ese marco, reafirmaron su compromiso de acompañar y defender a los trabajadores de la educación frente a cualquier situación de violencia en el ámbito laboral.



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