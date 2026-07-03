En el marco de las acciones para fortalecer la producción agropecuaria local, la Municipalidad de General Pueyrredon lanzó una nueva capacitación en poda de kiwi con potencial salida laboral en establecimientos productores del partido. La iniciativa es organizada por la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada, en conjunto con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Cámara del Kiwi.

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La capacitación estará dividida en dos encuentros presenciales. La primera jornada, de carácter teórico, se realizará el lunes 6 de julio a las 18 en el Distrito Descentralizado El Gaucho, ubicado en Avenida Juan B. Justo 5665. En tanto, la segunda instancia será práctica y tendrá lugar el miércoles 8 de julio a las 10 en un establecimiento productor de Sierra de los Padres.

El objetivo es brindar herramientas técnicas para mejorar la formación de los trabajadores y responder a la creciente demanda de mano de obra especializada que genera el desarrollo del cultivo en la región.

En los últimos años, el kiwi se consolidó como una de las producciones que más creció en General Pueyrredon, alcanzando cerca de 800 hectáreas cultivadas. Esa expansión incrementó la necesidad de personal capacitado para realizar tareas como la poda de invierno y verano, la cosecha y los injertos.

Al respecto, el director general de Asuntos Agropecuarios, Pablo Nogues, destacó que el crecimiento sostenido de la actividad ha tenido un impacto positivo en la generación de empleo, debido a la mayor demanda de trabajadores especializados que requiere el sector.

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Actualmente, la región de Mar del Plata concentra más de la mitad de la producción nacional de kiwi. Además de abastecer el mercado interno, los productores locales exportan fruta a Europa, Estados Unidos, Canadá y distintos países de Asia, consolidando a la zona como uno de los principales polos productivos del país.

Las personas interesadas en participar pueden solicitar más información escribiendo a [email protected], comunicándose al 499-8300, interno 5325, o acercándose a la sede de Asuntos Agropecuarios, en Avenida Juan B. Justo 5665, planta baja, de lunes a viernes, de 8 a 14.

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