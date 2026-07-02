La Municipalidad de Municipalidad de General Pueyrredon informó que en lo que va del año se secuestraron 3669 motos en distintos operativos realizados en la vía pública, en el marco de controles destinados a mantener el orden, prevenir picadas ilegales y disuadir conductas delictivas vinculadas a estos vehículos.

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La cifra registrada en lo que va del año, informaron desde la Municipalidad, supera la del mismo período de 2025, cuando en los primeros seis meses se habían secuestrado 2691 motos por distintas infracciones.

Las acciones fueron llevadas adelante de manera coordinada por el Cuerpo de Patrulla Municipal y la Dirección de Tránsito de la Secretaría de Seguridad, con intervenciones en distintos barrios del distrito.

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Según se informó, los procedimientos apuntan a garantizar el orden en la vía pública, reducir siniestros viales, prevenir el uso indebido de motocicletas y detectar infracciones o maniobras vinculadas a actividades delictivas.

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