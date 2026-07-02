La Municipalidad de General Pueyrredon presentó "Misión aire seguro: convertite en un detective del Monóxido", una propuesta educativa destinada a estudiantes de 5° y 6° grado de las 17 escuelas primarias municipales. La iniciativa, impulsada por la Dirección de Defensa Civil junto con las Secretarías de Educación y Salud, y con el acompañamiento de Camuzzi, busca que los alumnos conozcan los riesgos del monóxido de carbono, incorporen hábitos seguros y se conviertan en multiplicadores de esos mensajes dentro de sus hogares y la comunidad.

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Como parte del programa, las 17 escuelas recibirán previamente una charla a cargo de especialistas de Defensa Civil, quienes brindarán información sobre los riesgos de las intoxicaciones por monóxido de carbono y las principales medidas de prevención, especialmente durante la temporada de bajas temperaturas, cuando aumenta el uso de artefactos de calefacción.

Luego de esa instancia, cada curso trabajará junto a su docente sobre una de las temáticas propuestas y cada estudiante realizará un dibujo original en una hoja tamaño A4. Posteriormente, cada división elegirá una única ilustración que representará al curso en el concurso.

Los trabajos deberán abordar distintos ejes relacionados con la prevención, entre ellos la importancia de mantener una ventilación permanente de los ambientes, realizar revisiones periódicas de estufas y artefactos a gas, reconocer la llama azul como indicador de una combustión correcta, comprender que el monóxido de carbono es un gas invisible, sin olor, color ni sabor, e identificar sus síntomas y las acciones necesarias para evitar intoxicaciones.

El director de Defensa Civil, Alfredo Rodríguez, destacó que los chicos suelen convertirse en grandes transmisores de estos conocimientos dentro de sus familias y señaló que la propuesta busca generar conciencia mediante una actividad que combina aprendizaje y participación. Además, recordó que el Municipio y Camuzzi desarrollan este tipo de campañas de prevención desde hace varios años con el objetivo de reducir los riesgos asociados al monóxido de carbono.

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Los 17 dibujos seleccionados, uno por cada escuela municipal, no solo participarán del sorteo, sino que además serán incorporados a la campaña anual de prevención del monóxido de carbono y utilizados por la Municipalidad y Camuzzi en distintas acciones y piezas de comunicación destinadas a concientizar a toda la comunidad.

La empresa Camuzzi acompañará la iniciativa con un aporte especial para las instituciones educativas participantes y organizará el próximo 25 de agosto, en el Teatro Colón, la obra educativa "A prender gas", destinada a los alumnos que forman parte del programa. Ese mismo día se realizará el sorteo entre las 17 escuelas, del cual cinco establecimientos serán beneficiados con un televisor Smart de 55 pulgadas para fortalecer sus espacios de aprendizaje.

Por su parte, el jefe Regional de Seguridad y Medio Ambiente de Camuzzi, Ariel López, recordó que la mejor manera de prevenir intoxicaciones es mantener los ambientes ventilados, controlar que la llama de los artefactos sea siempre de color azul y realizar revisiones periódicas de las instalaciones por parte de un gasista matriculado. Además, recomendó acudir inmediatamente al centro de salud más cercano ante cualquier sospecha de intoxicación.

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Como reconocimiento a la participación, los otros 12 cursos recibirán una jornada recreativa para hasta 30 personas en el Camping Municipal, organizada por el Centro Scout, donde alumnos y docentes podrán disfrutar de distintas actividades al aire libre.

Con esta propuesta, el Municipio busca fortalecer la educación preventiva desde las aulas para que niñas y niños se conviertan en verdaderos "detectives del monóxido", incorporando hábitos seguros y transmitiendo información clave que contribuya a prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono en los hogares de General Pueyrredon.