La Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) volvió a destacarse en el ámbito científico nacional luego de que seis de sus investigadores e investigadoras fueran seleccionados en la convocatoria 2026 de los Subsidios a la Investigación Científica con Impacto en el Territorio Argentino, impulsada por la Fundación Williams.

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La convocatoria reunió más de 1.800 proyectos de todo el país y fue evaluada por un jurado integrado por 15 especialistas. Finalmente, 96 iniciativas obtuvieron financiamiento total o parcial, mientras que otras 64 recibirán fondos estímulo para fortalecer sus líneas de investigación.

Los subsidios, que pueden alcanzar los 22 millones de pesos por proyecto, están destinados a cubrir gastos de equipamiento, insumos, trabajo de campo, movilidad científica, servicios especializados y formación de recursos humanos.

Entre los proyectos seleccionados se encuentra el de Daniel Emilio Martínez, del Instituto de Geología de Costas y del Cuaternario "Dr. Enrique Jorge Schnack", quien investigará el uso de isótopos ambientales como herramientas para promover una gestión sostenible del agua subterránea aplicada a la actividad agrícola.

En el área de producción animal, Dadin Prando Moore, de la Facultad de Ciencias Agrarias, desarrollará un método de diagnóstico para la neosporosis bovina mediante tecnología basada en proteínas recombinantes y nanopartículas, con el objetivo de mejorar el control de una enfermedad que afecta al sector ganadero.

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Por su parte, Gisela Vanina Giardino, investigadora del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC), estudiará el impacto del ruido generado por la actividad portuaria sobre los cetáceos en el estuario de Bahía Blanca, buscando generar herramientas para compatibilizar el desarrollo económico con la conservación de la biodiversidad.

En el campo de la salud animal, Maia Solange Marin, del Instituto de Investigaciones Biológicas, analizará el potencial de los extractos de Cannabis sativa para modular la respuesta inmune y combatir enfermedades respiratorias en bovinos.

La innovación ambiental también estará representada por Mirna Alejandra Mosiewicki, del Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales (INTEMA), quien desarrollará bioadsorbentes híbridos obtenidos a partir de residuos para la remediación sostenible de aguas contaminadas.

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Completa la lista Jesús Darío Núñez, también integrante del IIMyC, que investigará cómo la luz artificial nocturna altera el comportamiento y la dinámica poblacional del cangrejo ingeniero en la Reserva de Biosfera Mar Chiquita.

Desde la UNMDP destacaron que estos reconocimientos reflejan la calidad de la investigación que se desarrolla en la universidad pública y el compromiso de sus equipos científicos con la búsqueda de soluciones para problemáticas ambientales, productivas y sociales de alcance territorial.