La Prefectura Naval Argentina desplegó un operativo de búsqueda y rescate para hallar a un tripulante de 46 años del buque pesquero marplatense “Luca Mario”, quien cayó al agua mientras navegaba a 145 millas náuticas (268 kilómetros) de Puerto Deseado, en la provincia de Santa Cruz.

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La emergencia se inició cuando el capitán de la embarcación avisó a la fuerza tras perder de vista al tripulante, quien se encontraba realizando tareas de pesca en cubierta al momento del incidente.

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Según la información disponible, el hombre llevaba botas de agua, overol, abrigo, casco de seguridad y un chaleco salvavidas tipo DAF cuando cayó al mar. De inmediato, la Prefectura activó el protocolo de búsqueda y rescate y notificó a los buques que navegaban en la zona para que colaboren con el rastrillaje.

En ese marco, y pese a condiciones hidrometeorológicas desfavorables, los pesqueros Ponte de Rande y Anabella M arribaron al área de emergencia para sumarse a las tareas.

Además, un avión PA-25 de la Prefectura sobrevoló el sector con el objetivo de localizar al tripulante desaparecido.

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